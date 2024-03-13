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Ракетна атака по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

13 березня 2024, 08:59

Ракетна атака по Кривому Рогу: кількість загиблих зросла

Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак Росіяни атакували Кривий Ріг. Фото: Сергій Лисак

Число загиблих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області зросло. Станом на ранок 13 березня четверо людей загинули, вночі у лікарні померла жінка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі у лікарні померла жінка, поранена через атаку на Кривий Ріг. Загалом загинули четверо людей. Постраждало 43. З них, за уточненими даними, 12 дітей», — написав він.



За словами Лисака, у медзакладах залишаються 20 постраждалих. Четверо дорослих та двоє дітей — «важкі».

У місті пошкоджено два десятки багатоповерхівок, 2 садки та школи, підприємство, адмінбудівлю, магазин, склад та авто.

Крім того, вночі під вогонь окупантів потрапив райцентр Червоногригорівської та Марганецької громади. Пошкоджено три приватні будинки, зупинка транспорту, магазин та ЛЕП. Інформація про постраждалих не надходила.

Раніше ми писали, що 12 березня близько 19:00 війська Росії вдарили ракетою в багатоквартирний будинок у Кривому Розі. Станом на вечір вчорашнього дня було відомо про трьох загиблих.

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Сергій Лисак
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Дніпропетровська область Кривий Ріг
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