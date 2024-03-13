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Українські журналісти зняли торгівлю Польщі з Росією: їх затримали та депортували, відібравши всю техніку

13 березня 2024, 12:52

Українські журналісти зняли торгівлю Польщі з Росією: їх затримали та депортували, відібравши всю техніку

Перевезення на польсько-російському кордоні. Фото: кадр із відео Перевезення на польсько-російському кордоні. Фото: кадр із відео

У Польщі затримали двох журналістів ІА «Район.in.ua», які проводили розслідування про вантажні перевезення на російсько-польському кордоні. Про це повідомило саме інформаційне агентство.

Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину кордону вантажними автомобілями між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. А вже ввечері 9 березня прикордонники привезли журналістів до пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.

Редакція «Район.in.ua» звернулася до українських та польських держорганів із проханням відреагувати на цей інцидент.

Журналісти видання зазначили, що мали дослідити тему вантажних перевезень, оцінити вантажопотік та з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону – польський чи російський.

Також вони планували поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі.

«Приблизно о 13:10 за місцевим часом журналістів затримали співробітники поліції у кількості 5-6 осіб у Бранево», - заявили в інформаційному агентстві.

Правоохоронці відібрали майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам'яті, мікрофони, павербанки та селфі-палиці.

«Район.Закордон поїхав на північ Польщі, на кордон з Калінінградською областю РФ, щоб побачити, як через Польщу до Європи досі йдуть газ та зерно з Росії. Жодного блокпоста польських фермерів там ми не зустріли, а побачили вагони РЖД – Російської залізниці. Польська поліція затримала нас і вилучила майно, не повідомила консула, не дала можливості зателефонувати в Україну, а Агентство внутрішньої безпеки назвало особами, що загрожують національній безпеці Польщі, та видворила», – розповів журналіст Юрій Конкевич.

Представникам українських медіа причиною затримання співробітники поліції назвали те, що журналісти надто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме російські вагони зрідженого газу.

Крім того, співробітники поліції обшукали автомобіль без згоди журналістів та відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин.

«Редакція зараз сама розпочала процес оскарження депортації, яка забороняє нашим журналістам відвідувати країни Шенгенської зони протягом 5 років. Але ми звертаємось до міжнародних журналістських організацій за підтримкою, адже така реакція польських правоохоронців загрожує свободі слова не лише щодо українських журналістів. Також ми вимагаємо повернути майно, яке є цінним. Відсутність техніки значною мірою блокує діяльність Інформаційної агенції "Район.in.ua"», – звернувся директор Ігор Денисевич.

Також редакція закликала ознайомитися з її матеріалом на Youtube, в якому розповідається як Газ та зерно з РФ їдуть до ЄС, поки кордон Польщі та України заблоковано.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провів зустріч із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, де політики обговорили питання блокади польськими фермерами кордону з Україною.

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Розслідування торгівля з РФ польсько-російський кордон Затримання журналістів

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