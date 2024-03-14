Бєлгород потрапив під обстріл: у автомобілі загинув водій, є руйнування, кажуть про захід ДРГ

«Приліт» у Білгороді. Фото: кадр із відео

Сьогодні, 14 березня, над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала система ППО РФ, місцева влада повідомила, що «збито» 8 повітряних цілей на підльоті до міста, внаслідок «прильоту» в легковий автомобіль загинув водій. Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.



«За попередніми даними, внаслідок "прильоту" у легковий автомобіль загинув водій. Також на лінію швидкої допомоги надійшло звернення про 2 постраждалих жінок та одного чоловіка», — заявив Гладков.



Він також додав, що у Бєлгороді є пошкодження у двох приватних домоволодіннях та на території однієї з закладів охорони здоров’я — пробито покрівлю та пошкоджено 5 та 6 поверхи будівлі.



Оновлено. В обстріляній машині в Бєлгороді загинув російський військовий, стверджує «Російський добровольчий корпус». Згідно з повідомленням, загинув Голишкін Дмитро Олексійович, 06.12.1997 року з В/Ч 31135.



У Міноборони Росії заявили, що засобами ППО знищено вісім реактивних снарядів у повітрі над територією Бєлгородської області.



За інформацією прокремлівського телеграм-каналу Mash, кілька ракет збили на підльоті до телецентру Бєлгорода.



Також снаряд влучив у будівлю судмедекспертизи (селище Соснівка), пишуть місцеві ЗМІ. Зруйнована стеля, стіни та вибиті вікна.



Пізніше кількість постраждалих внаслідок атаки по Бєлгороду збільшилася до чотирьох осіб, заявив мер міста Валентин Демидов.



Під вогнем також опинилося місто Грайворон. Попередньо постраждав один чоловік, у нього поранення руки. Пошкоджено три автомобілі.



Окрім російські провладні телеграм-канали Mash та Shot пишуть про спробу проникнення української ДРГ. Стверджується, що бій з диверсантами триває в районі села Сподарюшине Бєлгородської області.



Очевидці повідомляють про удари РСЗВ «Град». Нагадаємо, 12 березня, міську адміністрацію міста Бєлгород атакували БПЛА, пошкодивши центральний вхід у будівлю та вибивши шибки у вікнах з першого по п'яті поверхи.