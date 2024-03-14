Тренер одеського «Чорноморця» втік за кордон: клуб анулює його ліцензію

Ігор Касьяненко. Фото: Facebook / fc.chernomorets

Тренер з фізпідготовки футбольного клубу «Чорноморець» з Одеси Ігор Касьяненко втік за кордон після повернення команди зі зборів додому. Про це йдеться у заяві клубу у соцмережі Facebook.



Згідно з офіційною заявою ФК «Чорноморець», після повернення команди додому з Туреччини, один із представників клубу не з'явився в аеропорту міста Анталія, коли команда відлітала до Кишинева.



«Мова йде про тренера з фізпідготовки Ігоря Касьяненка. Квиток на нього був придбаний, але в літаку на момент відправлення його не виявилося. Міністерство молоді та спорту України про цей випадок проінформовано. До відома відповідальній структурі доведені всі подробиці», — йдеться у заяві одеської команди.



Керівництво ФК «Чорноморець» засудило вчинок свого колишнього представника. Варто зазначити, що фото Касьяненка прибрали з сайту «Чорноморця», у розділі тренерського складу та персоналу клубу залишилася лише одна тренерка з фізпідготовки Вікторія Самар.



У клубі розповіли, що спробували провести адекватний діалог із втікачем, проте у відповідь зіткнулися з непорядністю людини.







«Проте клуб може вплинути на подальшу кар'єру втікача. Керівництво ФК "Чорноморець" ініціювало процес анулювання Касьяненку тренерської ліцензії. Той, хто обманув клуб, свого безпосереднього керівника, головного тренера команди (Касьяненко прийшов в "Чорноморець" на початку 2022 року) не має права залишатися у футболі. Ті, хто взяв Касьяненка на роботу, мають знати про його хист до зради», — додали у пресслужбі одеситів.



Зазначимо, що команда залишається без тренера з фізпідготовки три тури, в яких одесити набрали лише одне очко, зігравши внічию зі столичною «Оболонню» - 1:1.



Нагадаємо, у зв'язку з неповерненням у розташування команди ФК «Шахтар» та фактичною відмовою від виконання обов'язків за контрактом донецький клуб розірвав контракт із футболістом Олександром Роспутьком.