У Німеччині вбили українку, її півторамісячна дочка та мати зникли безвісти — Bild

Мати та дочка вбитої в Німеччині українки зникли безвісти. Фото: Bild

У німецькому місті Хоккенгайм убили 27-річну українку, а її півторамісячна донька та мати зникли безвісти. Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що тіло дівчини виявив перехожий на березі Рейну. На тілі були сліди насильства, зазначили у поліції. Донька загиблої та її 51-річна мати — Марина Стеценко, зникли безвісти. Їх шукають уже три дні. Мати вбитої вважається головним свідком.

Справу розслідують близько 60 поліцейських. Залучили службових собак.

Нагадаємо, у німецькому Дюсельдорфі 10 лютого вбили 17-річного баскетболіста юнацьких збірних України Володимира Єрмакова. Пізніше помер 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко, який потрапив до лікарні з тяжкими пораненнями через напад на вокзалі в німецькому місті 10 лютого.