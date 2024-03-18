Дитину вбитої в Німеччині українки викрали німець та росіянка — ЗМІ

У вбивстві української переселенки у Німеччині та викраденні її дитини підозрюються німець та росіянка. Фото: Bild

У Німеччині знайшли мертвою 27-річну українку Маргариту Разаз, а її маленьку дитину викрали. До цього може бути причетна жінка із Росії. Німецькі видання Bild та Focus поділилися новими деталями трагедії.

Зазначається, що за вбивством українки може стояти 44-річний німець та 43-річна жінка, яка приїхала з Російської Федерації. Вони могли тривалий час планувати операцію, внаслідок якої не тільки було вбито 27-річну дівчину, а й викрадено її дитину.

Підозрюваний чоловік працює м'ясником, про що розповів його сусід. У пари троє синів, однак у грудні минулого року 44-річний німець розповідав, що незабаром у них удома з'явиться ще й дівчинка.

Тоді сусід здивувався, адже у росіянки не було жодних ознак того, що вона чекає на дитину і скоро має народити.

«Він із гордістю показав мені рожеву дитячу шапочку для дитини. Я все ще дивувався, бо його дружина не виглядала вагітною. Але я не очікував такого злочину. Подружжя завжди було дуже ввічливим і справляло приємне враження», — додав чоловік у коментарі журналістам.

В результаті одного дня сусід вийшов на вулицю, а 44-річний підозрюваний уже сидів перед будинком із зав'язаними руками.

У місцевому виданні додали, що мати вбитої Маргарити продовжують шукати по всій Німеччині і немає інформації, де вона може бути. Дитину передали під опіку служби у справах дітей.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині затримано двох підозрюваних у вбивстві молодої українки. Правоохоронці також виявили її дочку.