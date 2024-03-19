В окупованому селі під Херсоном окупанти розстріляли трьох цивільних

У тимчасово захопленому селі Херсонської області двоє окупантів, які раніше мали судимості, вбили трьох чоловіків. Про це з посиланням на джерела повідомляє ASTRA.



Повідомляється, що трагедія сталася 15 березня у селі Кохани Скадовського району. Сусіди у передпокої одного з будинків виявили три трупи чоловіків із вогнепальними пораненнями голови. Загиблі — Карпусь, Голенков та Вознов.





За підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців в/ч 11843 36-річного Олексія Булеліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони уродженці Волгоградської області РФ.



За попередніми даними, Буленін у 2010 році за викрадення автомобіля отримав умовну судимість. Щодо другого затриманого, то він був засуджений за насильницькі дії.





Раніше ми писали, що у Мелітополі на проїжджій частині перехрестя вулиць Бєлкіна та Пожарського 3 березня виявили труп 38-річного Дмитра Шинкаренка з вогнепальними пораненнями.