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В оккупированном селе под Херсоном оккупанты расстреляли трех гражданских

19 марта 2024, 15:16

В оккупированном селе под Херсоном оккупанты расстреляли трех гражданских

Во временно захваченном селе Херсонской области два оккупанта, которые ранее имели судимости, убили трех мужчин. Об этом со ссылкой на источники передает ASTRA.

Сообщается, что трагедия произошла 15 марта в селе Коханы Скадовского района. Соседи в прихожей одного из домов обнаружили три трупа мужчин с огнестрельными ранениями головы. Погибшие — Карпусь, Голенков и Вознов.



По подозрению в убийстве задержали военнослужащих в/ч 11843 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Они уроженцы Волгоградской области РФ.

По предварительным данным, Буленин в 2010 году за угон автомобиля получил условную судимость. Что касается второго задержанного, то он был судим за насильственные действия.



Ранее мы писали, что в Мелитополе на проезжей части перекрестка улиц Белкина и Пожарского 3 марта обнаружили труп 38-летнего Дмитрия Шинкаренко с огнестрельными ранениями.

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