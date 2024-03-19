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Скандал із блокуванням евакуації з Донеччини: шелтер на Закарпатті заселять діти, але проблема залишається

19 березня 2024, 17:19

Скандал із блокуванням евакуації з Донеччини: шелтер на Закарпатті заселять діти, але проблема залишається

Нещодавно благодійний фонд «Схід SOS» повідомив, що Нересницька громада Закарпатської області блокує евакуацію людей з прифронтових територій Донецької області. «Новини Донбасу» звернулися до координатору напрямку відбудови БФ «Схід SOS» Євгена Голованевського, який прокоментував цю ситуацію.

За словами Голованевського, фонд в листопаді 2022 року уклав договір з Нересницькою громадою про те, що буде відновлене приміщення з боку фонду, а громада забезпечить проживання і соціальний догляд тих евакуйованих людей. Приміщення планувалося під 10 лежачих людей и 26 маломобільних.

«Ми приміщення устаткували і підготували, в травні цей проєкт було завершено, але громада не забезпечила стаціонарний догляд, відповідно немає умов для утримання та для підтримки тих людей. Ця ситуація розвивалася протягом дев’яти місяців, ми спілкувалися, шукали різні способи вирішення цієї ситуації з самою громадою та з Закарпатською областю», — розповів він.

Голованевський зазначив, що це питання довгий час не вирішувалося, проте невдовзі було подане компромісне рішення. Зокрема, використати це приміщення для релокації установи для дітей з Донеччини, які мають певні вади. Однак, за уточненою інформацією, за умови, що проживання дітей буде забезпечуватися не Закарпатською громадою, а Покровською громадою Донецької області. Це рішення було погоджене.   

«З одного боку, проблема вирішується, бо приміщення не буде пустувати, але з іншого боку проблема блокування евакуації літніх людей залишається відкритою. Зараз ці люди знаходяться в транзитному центрі в Дніпрі, де за ними є догляд. Але там можна перебувати тимчасово, наразі шелтор вже переповнений», — підкреслив він.

0800 332 614 — гаряча лінія благодійного фонду «Схід SOS».

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