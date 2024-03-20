Минулої доби росіяни завдали по Сумській області 136 ударів

Обстріл Сумщини росіянами. Фото: Нацполіція

Минулої доби, внаслідок обстрілів росіянами Сумської області загинула людина, інформує МВС України.



«Пошкоджено 4 приватні будинки, адміністративну будівлю, приміщення школи та дитячого садка, лікарню, магазин, зруйновано будівлю ліцею», — йдеться у звіті міністерства.

Обстріл Сумщини. Фото: Нацполіція

Обстріл Сумщини росіянами. Фото: Нацполіція

Обстріл Сумщини росіянами. Фото: Нацполіція

Обстріл Сумщини росіянами. Фото: Нацполіція

Окупанти завдали 136 ударів по області. Також, згідно з даними МВС України, сталося займання двоповерхового багатоквартирного будинку.



Зазначається, що на місцях ударів працюють усі необхідні служби, фіксують їх наслідки та ліквідують пожежі, а також допомагають людям.



Нагадаємо, кількість обстрілів Сумської області значно збільшилася, якщо порівнювати з попереднім тижнем, зокрема, збільшилася кількість застосування тактичної авіації.



Раніше стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумах зросла. Рятувальники виявили тіло другого загиблого.