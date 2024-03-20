За прошедшие сутки россияне нанесли по Сумской области 136 ударов

Обстрел Сумской области оккупантами. Фото: Нацполиция

За прошедшие сутки, в результате обстрелов россиянами Сумской области погиб человек, информирует МВД Украины.



«Повреждены 4 частных дома, административное здание, помещение школы и детского сада, больница, магазин, разрушено здание лицея», — говорится в отчете министерства.

Обстрел Сумской области оккупантами. Фото: Нацполиция

Обстрел Сумской области оккупантами. Фото: Нацполиция

Обстрел Сумской области оккупантами. Фото: Нацполиция

Обстрел Сумской области оккупантами. Фото: Нацполиция

Оккупанты нанесли 136 ударов по области. Также согласно данным МВД Украины, произошло возгорание двухэтажного многоквартирного дома.



Отмечается, что на местах ударов работают все необходимые службы, фиксируют последствия ударов и ликвидируют пожары, а также помогают людям.



Напомним, количество обстрелов Сумской области значительно увеличилось, если сравнивать с предыдущей неделей, в частности увеличилось количество применения тактической авиации.



Ранее стало известно, что число погибших в результате ракетного удара по Сумам возросло. Спасатели обнаружили тело второго погибшего.