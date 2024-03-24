ЗСУ знищили два кораблі, центр зв`язку та кілька об`єктів інфраструктури в окупованому Севастополі

Українські військовослужбовці сьогодні, 24 березня, завдали ударів по військовим об'єктам російських загарбників у тимчасово окупованому Севастополі. Зокрема, було знищено два десантні кораблі. Про це повідомили у пресслужбі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.



«Сили оборони України успішно вразили великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов», центр зв'язку, а також кілька об'єктів інфраструктури ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що вранці 24 березня в тимчасово окупованому Сімферополі (Крим) було чути вибухи, загорілася нафтобаза у селищі Гвардийське.