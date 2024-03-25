Для відновлення ДніпроГЕС потрібні роки — Укргідроенерго

ДніпроГЕС до ракетної атаки окупантів. Фото: Wikipedia

Російські окупанти 22 березня атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні — ДніпроГЕС. Це призвело до глобальних наслідків, які ліквідувати швидко навряд чи вдасться. Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі «Еспресо».

За його словами, лише після розбору завалів у машинному залі можна говорити детальніше про наслідки. Водночас питання усунення пошкоджень швидко вирішено не буде.

«На сьогодні ми поки що намагаємось демонтувати залишки перекриття стелі та стін машинного залу, які розбиті та нахилилися. Тому ми не можемо розібрати машзал поки не демонтуємо перекриття, а там висота понад 35 метрів, щоб потім можна було розбирати самі завали в машзалі… Потім ми розчищатимемо завали і подивимось, бо на сьогодні поверхневий огляд дає розуміння, що на відновлення до стану проектного рішення потрібні роки. Ми не зможемо швидко відновити цю станцію», — сказав Ігор Сирота.

Було додано, що противник завдав Україні непоправних збитків, адже прилетіло понад 6 ракет по самій станції. Протягом тижня продовжиться розбір завалів, після чого детальніше можна буде говорити про наслідки. Також згоріло обладнання, тож роботи дуже багато.

Знищені агрегати також доведеться відновлювати з нуля, каже гендиректор «Укргідроенерго», і на це може піти від 18 до 24 місяців. Ще додатковий час піде на демонтаж та монтаж.

«Ми розуміємо, в які часи заходимо, щоб відновити станцію. Я вже не говорю про те, що потрібно буде повністю відновити машинний зал, тобто будувати новий машзал. А ми ще подивимося, що відбувається на 4-х поверхах унизу станції, де 25-30 метрів глибини, але це вже після розбору завалів. Тоді ми зможемо дати через 10 днів приблизну оцінку вартісним показникам, що потрібно», — підсумував Ігор Сирота.

Нагадаємо, 22 березня російська армія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергетику останнім часом, повідомили у Міненергетики. У семи регіонах України обмежили споживання електроенергії.