Понад 2000 крилатих та балістичних ракет РФ збила українська ППО за час повномасштабного вторгнення

Українська ППО збила понад 2 тисячі ракет росіян. Фото: Міноборони України

З початку повномасштабного російського вторгнення протиповітряна оборона України збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, але досі потребує більшої кількості систем оборони. Про це повідомили у Міноборони України.

«З початку повномасштабного вторгнення було збито понад 2000 російських крилатих та балістичних ракет. Це результат титанічної роботи українських протиповітряних захисників. Тисячі життів врятували сучасні системи протиповітряної оборони, надані нашими партнерами», — йдеться у відомстві.

Водночас, Міноборони наголошує: Україна все ще потребує більшої кількості систем протиповітряної оборони, щоб захистити своїх громадян від російської агресії.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська 22 березня 2024 року завдали масового ракетного удару по інфраструктурних об'єктах на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Ця атака на енергетичну систему України була наймасштабнішою з початку повномасштабної війни.