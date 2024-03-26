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Щодо колишнього голови Донецької ОДА Павла Кириленка розпочато кримінальне провадження

26 березня 2024, 08:01

Щодо колишнього голови Донецької ОДА Павла Кириленка розпочато кримінальне провадження

Щодо Павла Кириленка розпочато кримінальне провадження. Фото: Схеми Щодо Павла Кириленка розпочато кримінальне провадження. Фото: Схеми

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації», повідомило «Радіо Свобода».

Це сталося після того, як журналісти «Схем» (проект «Радіо Свобода») оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що родичі з боку дружини Кириленка придбали «елітне майно», яке не відповідає їхнім заробіткам.

«До Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2024 року внесено відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 та ст. 368-5 КК України», — йдеться у повідомленні САП.

У САП також наголосили, що досудове розслідування здійснюється детективами НАБУ.

Нагадаємо, 21 березня журналісти-розслідувачі «Схем» опублікували матеріал, у якому йшлося, що у родичів голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка є «елітне майно» на 70 мільйонів гривень. Це, зокрема, будівля на Київщині, апартаменти в Ужгороді та незадеклароване житло у столиці.

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