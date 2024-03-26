На окупованих територіях Донеччини відсутні світло, вода та тепло

У Донецьку та інших окупованих містах регіону немає електроенергії, води та тепла. Про це «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі. Також про це пишуть учасники місцевих чатів. Проблеми спостерігаються з самого ранку.



«По всьому місту будуть зупинені котельні, ліфти, можливе відключення води у зв'язку з просадкою напруги по всій республіці», — зазначив голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін.



Крім того, Кулемзін повідомив, що через відсутність напруги не функціонують тролейбусні маршрути №№ 2, 4, 11, 12, 17.



«Перший віце-прем'єр ДНР» Андрій Чертков звинуватив ЗСУ в атаці на енергосистему.



«Пошкоджена підстанція завдяки оперативній роботі фахівців вже запущена. Наразі енергетики працюють над вирівнюванням напруги», — підкреслив Чертков.



За його словами, відновити подачу тепла та води до будинків абонентів планується протягом дня.



Раніше ми писали, що у Краматорську Донецької області опалювальний сезон завершиться у ніч із 28 на 29 березня.