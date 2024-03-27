Армія РФ вдарила по Українську: двоє людей постраждали, є пошкодження

Росіяни обстріляли українців. Фото: Селидівській ГВА

Окупаційна армія РФ сьогодні, 27 березня, атакувала Українськ Селидівської громади Донецької області. Зокрема, росіяни влучили по житловому кварталу. Є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Селидівської міської військової адміністрації.



За попередніми даними, постраждали двоє людей — жінка 1940 року народження та чоловік 1946 року народження. Нині вони перебувають у Селидівській центральній міській лікарні.

Крім того, внаслідок російської атаки виникло загоряння гаражів, пошкоджено близько 29 багатоквартирних будинків.



Раніше ми писали, що на Донеччині за 26 березня двоє мешканців загинули від обстрілів РФ у Новогродівці, також у місті поранення отримала одна людина.