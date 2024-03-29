Україна повернула трьох дітей, викрадених росіянами у Херсонській області

Ще трьох дітей, викрадених із Херсонської області, вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, це хлопчаки п'яти, 11 та 14 років. Про це написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За словами начальника Херсонської ОВА, батьки дітей самостійно зв'язалися із представниками благодійної організації Save Ukraine та попросили допомогти їх вивезти з окупації.



«Жити в таких умовах їм було вже не сила. Нині на родини чекає тривала реабілітація та робота з психологами. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну допомогу», - додав він.







З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 47 дітей, які були вивезені загарбниками з Херсонської області.



Нагадаємо, із тимчасово окупованої території Донецької області вивезли дітей з інвалідністю до підмосковного пансіонату.