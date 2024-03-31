РФ протягом доби 18 разів обстріляла Донеччину: Філашкін показав наслідки

Росіяни обстріляли Донетичну. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 30 березня, 18 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак є пошкодження та жертви. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство.





Покровський район. У Красногорівці 2 людини загинули і 1 поранена. У Кураховому поранено 3 людини; також у громаді пошкоджено 5 приватних будинків у Гірнику, 4 у Курахівці і 1 в Ізмайлівці. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено 3 будинки.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 6 приватних будинків: 5 у Тернах і 1 в Іванівці. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 приватні будинки.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Серебрянці Сіверської громади пошкоджено будинок.



Раніше ми писали, що 31 березня Російська Федерація вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами-камікадзе. Кошти протиповітряної оборони збили 18 російських цілей.