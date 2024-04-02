На Луганщині прикордонники вдарили дроном по переправі: логістика росіян ускладнена

На Луганщині українські прикордонники вдарили по переправі через річку Жеребець за допомогою дрону. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Прикордонний "Вампір" знищив ворожу переправу через річку Жеребець», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що удар був здійснений бригадою Гвардії наступу «Помста». Унаслідок атаки переправа остаточно знищена і логістика російських окупантів у тому районі наразі ускладнена.



Раніше писали, що Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон «Форпост».



Крім того, на Запорізькому напрямку ССО України знищили комплекс РЕБ росіян «Житель».