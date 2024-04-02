На Луганщине пограничники ударили дроном по переправе: логистика россиян осложнена

В Луганской области украинские пограничники ударили по переправе через реку Жеребец с помощью дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Пограничный «Вампир» уничтожил вражескую переправу через реку Жеребец», — говорится в сообщении.



Отмечается, что удар был совершен бригадой Гвардии наступления «Помста». В результате атаки переправа была полностью уничтожена, это привело к тому, что логистика российских оккупантов в том районе пока осложнена.



Ранее мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря российский дрон «Форпост».



Кроме того, на Запорожском направлении ССО уничтожили комплекс РЭБ россиян «Житель».