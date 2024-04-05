ДБР завершило розслідування щодо колишнього правоохоронця, який застрелив колегу в Рубіжному

ДБР завершило розслідування щодо колишнього правоохоронця. Фото: пресслужба

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який у 2021 році застрелив свого напарника та намагався виїхати на тимчасово окуповану територію. Обвинувальний акт направлено до суду.



16 листопада 2021 року в будівлі правоохоронного органу Рубіжного Луганської області було знайдено мертвого правоохоронця. Того ж дня працівники ДБР встановили особу вбивці та затримали його на шляху до державного кордону з РФ.





З'ясовано, що фігурант приїхав до місця несення служби, аби заволодіти табельною зброєю для вчинення іншого злочину. Між черговим правоохоронцем та зловмисником сталася бійка, під час якої нападник заволодів пістолетом та пострілом у голову вбив колегу.





Чоловік намагався відвести від себе підозру та інсценував «розбійний напад»: розбив вікна та вибив двері до приміщення, де перебував убитий. Свідком подій стала дівчина зловмисника, з якою він вивіз до лісу та закопав викрадений табельний пістолет «Форт-17» з набоями. Також спалив свій одяг, аби позбутися слідів вчинення злочину.



Того ж дня, щоб уникнути відповідальності, колишній правоохоронець намагався виїхати на тимчасово окуповану територію через територію РФ. За 40 кілометрів від державного кордону, у Старобільському районі, працівники ДБР та Нацполіції затримали чоловіка.



Працівники Бюро знайшли та вилучили викрадений пістолет, з якого був застрелений правоохоронець.



Зловмиснику повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у Старобільському слідчому ізоляторі, який під час повномасштабного вторгнення РФ був захоплений.



Війна не завадила у проведенні якісного та всебічного досудового розслідування, проведено понад 40 експертиз, зібрано повну доказову базу.



Колишній правоохоронець обвинувачується у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів, у розбої з метою викрадення вогнепальної зброї та у незаконному придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів (ч. 3 ст. 262, п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 7 ст. 263 КК України).



Обвинуваченому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.



Раніше ми писали, що працівники ДБР у ході оперативних заходів виявили схованку боєприпасів, обладнану військовими РФ поблизу кордону Сумської області.