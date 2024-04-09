Сили оборони України відбили шість атак на Авдіївському напрямку

Робота наших танкістів 11 ОМПБ "Київська Русь" по позиціях РФ. Фото: кадр із відео

На Авдіївській осі, українські захисники відбили шість атак на околицях сіл Бердичі, Уманське та Невельське, повідомив у своєму звіті Генштаб ЗСУ.



«За підтримки з повітря окупанти намагалися вибити українські війська з позицій», - уточнили в оборонному відомстві.



Там також зазначили, що минулої доби Сили оборони поранили або знищили понад 850 російських окупантів, 23 танки й 30 артсистем.



Раніше було опубліковано відео із роботою наших танкістів 11 ОМПБ «Київська Русь» 59-ї Бригади ім. Якова Гандзюка у селі Первомайське.



Цей населений пункт розташований за 20 км від Донецька, на кадрах знято роботу українського танка по позиціях російських окупантів.



Нагадаємо, 9 квітня, два БПЛА атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр у Воронезькій області.