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Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області — Центренерго

11 квітня 2024, 11:57

Росія повністю знищила Трипільську ТЕС у Київській області — Центренерго

Трипільська ТЕС у Київській області повністю знищена внаслідок російського удару. Трипільська ТЕС у Київській області повністю знищена внаслідок російського удару.

Внаслідок масованої ракетної атаки в ніч на четвер війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС у місті Українка Київської області. Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

За його словами, всі працівники, які були на зміні під час обстрілу, живі.

Внаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві ведуться роботи з локалізації вогню.

Мер Українки Олександр Туренко у соціальній мережі Facebook закликав мешканців громади зарядити всі пристрої та зробити максимальний запас води.

«Обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Є все потрібне», - написав він.

Нагадаємо, 22 березня 2024 року повністю було знищено Зміївську ТЕС, що в Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС у Донецькій.

В даний час «Центренерго» втратило 100% генерації.

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