Країни «Великої сімки» припинили обговорювати повну конфіскацію російських активів — FT

Представники країн «Великої сімки» (G7) більше не обговорюють питання повної конфіскації активів Росії. Про це вони заявляють приватно, – пише британська газета Financial Times.

Українська сторона при цьому продовжує наполягати на конфіскації. Проте представники G7 до цього питання не повертаються.

«Натомість вони вивчають альтернативні способи вилучення фінансування із заморожених активів», — зазначили джерела.

Європейські країни намагаються ігнорувати все, що може стосуватися активів. У такий спосіб вони намагаються «уникнути відплати».

Крім того, автори звернули увагу, що Індонезія та Саудівська Аравія впливають на країни Євросоюзу. Вони просять не вилучати активи Росії, оскільки бояться за майбутнє своїх резервів, які зберігаються у країнах.

Раніше повідомлялося, що Росія може відповісти на конфіскацію своїх активів у США. Так, Москва у відповідь загрожує конфіскувати цінні папери іноземних інвесторів.