Через пошкодження енергооб'єктів у Харкові та області запроваджують нові графіки відключень світла

У Харкові та області запроваджують нові графіки відключень електроенергії

У Харкові та області через російські удари по енергетичних об'єктах з 14 по 21 квітня діятимуть оновлені графіки відключень світла. Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної військової адміністрації.

В оновлених графіках зазначені населені пункти, вулиці, черги та період, у який світла не буде.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після російського обстрілу.

Раніше повідомлялося, що втрата через російські обстріли теплових електростанцій гарантовано означає відключення для мільйонів споживачів по всій Україні не лише взимку і в липні-серпні.