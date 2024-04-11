У міністерстві оборони показали, як на території Донецької області триває будівництво захисних ліній. Про це повідомили у оборонному відомстві сьогодні, 11 квітня.



«Продовжується будівництво передових захисних ліній на Донеччині», — йдеться у повідомленні.

У Донецькій області продовжується будівництво оборонних рубежів https://t.co/DMt7NKRXTt pic.twitter.com/LrfYBx9ryp — Новини Донбасу (@novostidnua) April 11, 2024

13 лютого 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з початку 2024 року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на будівництво фортифікаційних споруд. Ще понад 16 млрд грн виділено обласним адміністраціям. Так, для Донецької області — 1,2 мільярда гривень.



Виділене урядом України фінансування не покриває загальної потреби у фортифікаційних спорудах, питання додаткового виділення коштів буде розглянуто у найближчий час. Про це «Новинам Донбасу» повідомило міністерство оборони України у першій половині березня.



Крім того, нещодавно на нашому сайті була опублікована стаття — Чи захопить Росія Донецьку область? Думки військових експертів.