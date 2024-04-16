На Донецькому напрямі ССО підбили російський танк Т-90: командир та навідник отримали поранення

Українські військовослужбовці за допомогою БПЛА знищили танк Т-90, який належав російським окупантам. Це сталося на Донецькому напрямі. Про це повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій (ССО).



Повідомляється, що під час розвідувальних дій оператори 3-го полку ССО виявили російський танк Т-90, який відпрацював саме по позиціях Сил оборони.



«За допомогою FPV-дрону оператори тактичної групи «Медоїд» вразили ціль. Танк був знерухомлео, командир і навідник отримали поранення», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що військовослужбовці ССО згадали, як спільно з ГУР та ТРО, вони зустрічали російських окупантів у Київській області з кінця лютого до початку квітня 2022 року.