Роспропаганда запустила новий фейк про Україну: видали прапор та герб Удмуртії за знаки «канадських найманців»

У РФ показали прапор та герб Удмуртії, назвавши його канадським. Фото: скріншот з відео

У випуску новин пропагандистського «Першого каналу» було показано сюжет із окупованої Донеччини, в якому військовий кореспондент видав прапор та герб Удмуртії за знаки «канадських найманців», які нібито воюють у складі ЗСУ. Про це повідомляє Telegram-канал.



Зазначається, що сюжет був показаний минулої неділі на далекосхідних регіонах. Однак незабаром епізод вирізали із сюжету і жителі центральної частини Росії його вже не побачили.



На кадрах видно, як військовий кореспондент Гусейн Гусейнов іде місцями недавніх боїв. Потім він підходить до окупанта, а той, своєю чергою, демонструє шеврони, знайдені після штурму.



«Були знайдені трофеї у «двохсотих» виходить українців. Шеврони України виходить, шеврони Канади. Канадські шеврони виходить. Герб», — заявив російський військовий, переплутавши їх із прапором та гербом Удмуртії.



Після цього автор сюжету за кадром заявив, що «присутність найманців у лавах ЗСУ вже давно ні для кого не секрет».



Раніше ми писали, що група чоловіків із північних індійських штатів Пенджаб та Хар'яна розповідають, що приїхали до Росії зустрічати новий рік наприкінці грудня 2023 року, а потім їх змусили воювати на боці РФ в Україні.