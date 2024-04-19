РФ атакувала Україну ракетами та дронами: сили ППО збили 29 повітряних цілей

Сьогодні, в ніч проти 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по території України. Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет і 14 ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
За уточненою інформацією, росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Зокрема:
Внаслідок протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:
Раніше ми писали, що 19 квітня стало відомо, що у Ставропольському краї РФ зазнав аварії військовий літак Ту-22М3.
За словами Олещука, вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські окупанти б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.