РФ атакувала Україну ракетами та дронами: сили ППО збили 29 повітряних цілей

ППО збила 29 повітряних цілей. Фото: Микола Олещук

Сьогодні, в ніч проти 19 квітня, російські окупанти завдали комбінованого удару по території України. Сили протиповітряної оборони збили 15 ракет і 14 ударних дронів-камікадзе. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



За уточненою інформацією, росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу — 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників. Зокрема:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань — РФ);

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (з районів Приморсько-Ахтарськ, Курська область — РФ.);

12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська область та акваторія Азовського моря);

2 крилаті ракети «Іскандер-К» (з анексованого Криму);

6 крилатих ракет Х-22 з далеких стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

Внаслідок протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

2 крилаті ракети Х-101/Х-555;

14 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»;

11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

2 крилаті ракети Х-22.

Раніше ми писали, що 19 квітня стало відомо, що у Ставропольському краї РФ зазнав аварії військовий літак Ту-22М3.



За словами Олещука, вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські окупанти б’ють по мирних українських містах. Під час сьогоднішньої атаки уперше знищено дві такі ракети.