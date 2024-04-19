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«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна розкрив співробітника ФСБ

19 квітня 2024, 21:48

«МДБ ДНР» ліквідують: «указ» Пушиліна розкрив співробітника ФСБ

Так зване «Міністерство державної безпеки ДНР» має бути ліквідоване протягом півроку. Відповідний «указ» підписав 19 квітня голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін.

Ліквідація «МДБ ДНР» відбувається у зв'язку із створенням «управління ФСБ РФ з ДНР».

Згідно з папером Пушиліна, встановлюється термін завершення процедури ліквідації «МДБ» не пізніше шести місяців з дня набрання чинності «указу». Для цього наказано створити ліквідаційну комісію з-поміж співробітників «МДБ ДНР».

Ліквідаційна комісія має надати «управлінню ФСБ з ДНР» матеріали справ про адміністративні правопорушення, кримінальні справи, досудові розслідування та іншу архівну документацію.

Вказано, що комісію очолив Дмитро Олексійович Боронін. Примітно, що людина з таким ПІБ
є співробітником ФСБ Росії. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони України.

28 березня 2022 року ГУР МОУ опублікувало список співробітників ФСБ РФ, зареєстрованих у штаб-квартирі ФСБ на вулиці Велика Луб'янка у Москві. У цьому списку був і Боронін.

Вказано, що він народився 25 серпня 1975 року в Тамбовській області Росії.

Виходить, своїм «указом» Пушилін підтвердив, що у «МДБ ДНР» працював кадровий співробітник ФСБ, якому тепер доручено ліквідувати створену у 2014 році «спецслужбу» псевдореспубліки.

Зазначимо, що «управління ФСБ РФ із ДНР» було створено указом Володимира Путіна ще 31 грудня 2022 року. Начальником управління було призначено російського генерал-майора Олега Боломожнова.

«Управління ФСБ РФ з ДНР» розмістилося в колишній будівлі Головного управління СБУ в Донецькій області. Поруч було встановлено погруддя Дзержинського.

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