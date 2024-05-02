115-та бригада ЗСУ відповіла проекту DeepState: військові та аналітики сперечаються про події в Очеретиному

115-та бригада ЗСУ виступила з відповіддю на недавню заяву проєкту DeepState про важку ситуацію під Очеретиним Донецької області. У бригаді заявили, що не є відповідальними за крах оборони в районі цього населеного пункту.



«Звинувачення хто винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування», — наголосили у бригаді.



«115 бригада зайняла смугу оборони перед населеними пунктами від Очеретиного до Кераміку. Противник щодня здійснював за позиціями бригади від 20-30 ударів КАБами, від 60-90 артилерійських обстрілів, завдавав ударів «Градами», мінометами та великою кількістю FPV дронів, скидами з дронів, у тому числі хімічної речовини. Внаслідок цього кількість позицій відділень разом з особовим складом були знищені ворогом», — зазначили в бригаді.



Військові наголосили, що при цьому вони не тікали, а вели бої із силою супротивника, який перевищував їхні сили у 10-15 разів.



«Бійці щодня знищували величезну кількість живої сили противника, але, попри свої втрати, ворог кидав все нові й нові сили на штурм наших позицій, змінивши тактику штурмових дій: якщо раніше він застосовував штурмові групи до 5 військовослужбовців, то на нашому напрямі в одній штурмовій групі використав до 15 військовослужбовців, а такі групи йшли за двома чи трьома напрямками», — повідомили військові.



Також бригада зазначає, що передала смугу відповідальності в районі околиць населених пунктів Очеретино та Кераміку іншій бригаді. Тоді ці населені пункти були під контролем ЗСУ.



«Наразі за даними подіями працює комісія та ведеться службове розслідування. Після завершення розслідування буде надано докладний коментар щодо подій під Очеретиним», — повідомили в ОМБр.



Військові вважають, що співзасновник інтернет-ресурсу DeepState Роман Погорілий «зганьбив честь і гідність цілої бригади, знецінив життя кожного загиблого бійця не лише в битві під Очеретиновим, а й за весь час широкомасштабної війни з агресором».



Раніше військові аналітики DeepState зазначили, що ситуація навколо прориву в Очеретино показала низку проблем, зокрема, починаючи з некомпетентності деяких спікерів, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, що на тлі візуальної присутності ворога в центрі селища виглядають вкрай помилковими.



Після публічної реакції 115-й ОМБр команда DeepState випустила ще один коментар. Там заявляють, що не звинувачували бійців 115-ї бригади, які ціною свого життя захищають нашу країну і виконують поставлені завдання. Команда висловлювала підтримку у безпосередньому спілкуванні з ними».



Команда DeepState стверджує, що домагається аналізу та розслідування подій, які сталися останнім часом у районі Очеретиного.



«Не можна приховати факти коментарів бійців інших підрозділів, які служили поряд із бригадою та описують дивні речі. Не можна приховати коментарі близьких та рідних бійців, які перебувають на службі бригади, які описують дивні речі. Неможливо приховати велику кількість постів із загиблими та зниклими безвісти. Це, як мінімум, перші причини, чому необхідно звернути увагу на дані події», — коментує DeepState.