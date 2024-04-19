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Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра

19 квітня 2024, 23:26

Головне за день: Ту22М3 збили після атаки по Україні. Обстріл Дніпра

Суспільство

 У Криму відмовилися від проведення параду перемоги та «Безсмертного полку». Самопроголошений «прем'єр-міністр» тимчасової російської окупаційної влади Сергій Аксьонов стверджує, що це робиться «з міркувань безпеки», але в Криму «обов'язково вшанують пам'ять загиблих» та проведуть «святкові заходи у різних форматах».

Так зване міністерство державної безпеки «ДНР»має бути ліквідоване протягом півроку. Відповідний указ підписав 19 квітня голова угрупування Денис Пушилін. Ліквідація «МДБ ДНР» відбувається у зв'язку зі створенням «управління ФСБ РФ з ДНР».

Прокремлівський пропагандист із США Рассел Бентлі, який зник у Донецьку, знайдений мертвим. Бентлі пропав у Петрівському районі Донецька 8 квітня. За словами дружини, він вирушив на місце обстрілу, щоб допомогти постраждалим та зафіксувати наслідки. Було відкрито кримінальну справу щодо фатку зникнення. Згодом його дружина повідомила, що його викрали російські військові біля автобази. У батальйоні «Схід», у складі якого воював Бентлі у 2014–2017 роках, сьогодні заявили, що його вбивць покривають.

Бойові дії

 В окупованому Донецьку через підрив на міні у Петрівському районі загинув чоловік, також відомо про одну постраждалу.

В окупованому Луганську під час ракетного удару по штабу російських окупантів 13 квітня загинув командир 59 гвардійської бригади зв'язку полковник РФ Павло Кропотов. Російські ЗМІ повідомляють, що похорон російського комбрига відбувався в Єкатеринбурзі в РФ.

Росіяни атакували морський порт «Південний» — ракети потрапили до портових споруд. Удар зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки. Одна людина отримала поранення.

Російські військові обстріляли ракетами Дніпро та Дніпропетровську область. Загалом загинули 7 людей, серед яких 2 дитини. Ще 34 особи постраждали, зокрема одна дитина. Загинула чергова будинку локомотивних бригад УЗ, ще семеро залізничників було поранено під час виконання службових обов'язків. 20 квітня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ранкової російської атаки.

Внаслідок операції ГУР при взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ за 300 км від території України. Це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника у повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення Росії до України.

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