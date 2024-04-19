Главное за день: Ту22М3 сбили после атаки по Украине. Обстрел Днепра

Общество



В Крыму отказались от проведения парада победы и «Бессмертного полка». Самопровозглашенный «премьер-министр» временных российских оккупационных властей Сергей Аксенов утверждает, что это делается «из соображений безопасности», но в Крыму «обязательно почтут память погибших» и проведут «праздничные мероприятия в разных форматах».



Так называемое «министерство государственной безопасности ДНР» должно быть ликвидировано в течение полугода. Соответствующий «указ» подписал 19 апреля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин. Ликвидация «МГБ ДНР» происходит в связи с созданием «управления ФСБ РФ по ДНР».



Прокремлевский пропагандист из США Рассел Бентли, который пропал в Донецке, найден мертвым. Бентли пропал в Петровском районе Донецка 8 апреля. По словам жены, он отправился на место обстрела, чтобы помочь пострадавшим и зафиксирвоать последствия. Было открыто уголовное дело по фатку пропажи. Позже его жена сообщила, что его похитили российские военные возле автобазы. В батальоне «Восток», в составе которого воевал Бентли в 2014–2017 годах, сегодня заявили, что его убийц покрывают.



Боевые действия



В оккупированном Донецке из-за подрыва на мине в Петровском районе погиб мужчина, также известно об одной пострадавшей.



В оккупированном Луганске во время ракетного удара по штабу российских оккупантов 13 апреля погиб командир 59-й гвардейской бригады связи полковник РФ Павел Кропотов. Российские СМИ сообщают, что похороны российского комбрига проходили в Екатеринбурге в РФ.



Россияне атаковали морской порт «Южный» — ракеты попали в портовые сооружения. Удар разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки. Один человек получили ранение.



Российские военные обстреляли ракетами Днепр и Днепропетровскую область. В общей сложности, погибли 7 человек, среди которых 2 ребенка. Еще 34 человека пострадали, в том числе один ребенок. Погибла дежурная дома локомотивных бригад УЗ, еще семь железнодорожников были ранены во время исполнения служебных обязанностей. 20 апреля в городе будет объявлен днем траура по погибшим в результате утренней российской атаки.



В результате операции ГУР при взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ за 300 км от территории Украины. Это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета в течение полномасштабного вторжения России в Украину.



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