У Часовому Яру досі залишаються цивільні: голова МВА назвав кількість та причину відмови людей від евакуації

Станом на 15 квітня у місті Часів Яр, яке є ціллю для росіян, залишається близько 700 цивільних. Місцева влада закликає всіх евакуюватися до безпечніших регіонів України. Про це повідомив голова Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі «Радіо Свобода».



За його словами, місцеві жителі погоджуються виїхати лише тоді, коли їхнє житло було остаточно зруйноване.



«Ця тема, на жаль, працює цілком. Тоді вже люди машуть рукою і кажуть: «Все, їдемо». Але, на жаль, у цих випадках дуже часто втрачені документи. Тому люди самі собі створюють зайвий клопіт, який потім дуже важко розібрати. А так я не бачу, щоб люди через посилення обстрілів почали їхати», — зазначив Чаус.



Крім того, зараз виникають труднощі із доставкою до міста гуманітарної допомоги.



«Наразі ще виходить. Але ми розуміємо, що все складніше. Це один момент. І другий момент – може настати та хвилина, коли ми просто фізично не зможемо цього зробити. Це ми кажемо відкрито, попереджаємо людей. Є райони, куди ми вже не можемо виїхати через активність дронів», — резюмував голова адміністрації міста.



Раніше ми писали, що російські війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня, а тільки зайдуть у його східний район. Брак артилерії та засобів ППО у ЗСУ може дозволити загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.



Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили завдання захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до агломерації Краматорська.