Внаслідок обстрілу шахти на Донеччині травмовані троє людей

Російські війська вчора, 21 квітня, обстріляли одну із шахт Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Вчора ворог обстріляв одну із шахт на Донеччині. Поранення дістали троє працівників», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що повторні обстріли підприємства відбулися вночі, пошкоджено будівлі.



Крім того, на Донеччині через сильний вітер відключилася повітряна лінія, знеструмлені побутові споживачі та дві шахти, у цей момент під землею перебувало 25 людей. Згодом працівники вийшли на поверхню.



Раніше ми писали, що окупанти 22 квітня тричі обстріляли Селидівську громаду на Донеччині. Внаслідок російської атаки одна людина постраждала, також пошкоджено будинки та будівлі критичної інфраструктури.