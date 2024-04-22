Одну з найдовших вулиць Костянтинівки перейменували на честь «Білих Янголів»

Одну з найдовших вулиць Костянтинівки назвали на честь «Білих Янголів»

У Костянтинівці Донецької області вулицю Інтернаціональну перейменували на честь поліцейського підрозділу «Білий Янгол», учасники якого під обстрілами евакуюють мирних жителів із населених пунктів на межі з лінією фронту. Про це «Новинам Донбасу» повідомили у Костянтинівській міській військовій адміністрації.

Розпорядження про перейменування вулиці підписано 15 квітня цього року.

Назву «вулиця Білих Янголів» запропонували жителі під час громадського обговорення. Костянтинівська міська військова адміністрація підтримала вибір громади.

Перейменована вулиця є однією з найдовших у Костянтинівці.

Нагадаємо, нещодавно «Білі Янголи» евакуювали з Красногорівки мирних жителів із собаками під ударами безпілотників.