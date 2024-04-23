РФ атакувала Одесу «шахедами»: дев'ятеро людей постраждали, серед них — четверо дітей

Росіяни обстріляли Одесу. Фото: Олег Кіпер

Російські окупанти атакували Одесу ударними дронами-камікадзе сьогодні вночі, 23 квітня. Відомо, що дев'ятеро цивільних зазнали поранень, серед них є діти. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждали 9 цивільних, 4 з них — діти 12-ти та 9-ти років, а також двоє немовлят, яким ще навіть не виповнилося й року.





Кіпер зазначив, що трьох дорослих ушпиталили, вони в стані середнього ступеня тяжкості, ще двоє відмовилися від госпіталізації, отримавши всю потрібну допомогу на місці.





«Четверо дітей також у стані середнього ступеня тяжкості в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу», — заявив глава регіону.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ 21 квітня вдарили балістикою по Одеській області. Головна їхня мета – портова інфраструктура, є постраждалі.