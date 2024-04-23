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Російські військові, ймовірно, глушать сигнали GPS в Європі та заважають цивільній авіації здійснювати рейси — BILD

23 квітня 2024, 12:35

Російські військові, ймовірно, глушать сигнали GPS в Європі та заважають цивільній авіації здійснювати рейси — BILD

З початку російського вторгнення в Україну пілоти цивільної авіації скаржаться на перебої у роботі GPS-супутників. Іноді ці системи не просто відмовляються коректно працювати, а й передають зумисно неправильні дані, пише німецьке видання BILD.

Перші тривожні повідомлення почали надходити з Фінляндії: екіпажі літаків скаржилися на збої, коли вони летять поруч із російською Калінінградською областю. Після цього як запобіжний захід деякі рейси скасувала одна з литовських авіакомпаній.

Останні кілька тижнів збої в роботі системи GPS значно посилюються. Авіаексперти попереджають, що такі втручання можуть призвести до катастрофи.

13 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс летів до Польщі. Коли судно Королівських ВПС пролітало поряд із Калінінградською областю, пілоти повідомили про порушення у роботі системи GPS.

Проте представник британського уряду згодом заявив, що жодних серйозних загроз для літака ця ситуація не спровокувала.

«Підміна GPS-сигналу – це серйозне втручання в безпеку цивільної авіації та загроза безпечній експлуатації цивільних літаків», – коментують в авіакомпанії Lufthansa.

Британське видання The Sun зазначає, що за останні вісім місяців 2309 рейсів авіакомпанії Ryanair отримували неправильний GPS-сигнал. Деякі авіасудна тепер спеціально облітають райони, де збої трапляються найчастіше.

«Збої, що продовжуються в роботі глобальної навігаційної супутникової системи, радше за все, мають російське походження і засновані на збоях в електромагнітному спектрі. При цьому військові структури Бундесверу не покладаються лише на GPS», – повідомили у Міністерстві оборони ФРН BILD.

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