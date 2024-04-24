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Заступника Шойгу підозрюють у держзраді — ЗМІ

24 квітня 2024, 13:58

Заступника Шойгу підозрюють у держзраді — ЗМІ

Заступника міністра оборони Росії підозрюють у державній зраді. Фото з відкритих джерел Заступника міністра оборони Росії підозрюють у державній зраді. Фото з відкритих джерел

Заарештованого заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова підозрюють у держзраді, стверджує російське видання «Важливі історії» з посиланням на джерела, «близькі до ФСБ». Звинувачення у корупції — лише публічна частина процесу.

«Хабар — це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть — великий скандал: все-таки заступник міністра оборони», — повідомило одне з джерел видання.

«За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це там [у Кремлі] давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду», — каже інше джерело.

Зазначається, що 24 квітня Басманний суд заарештував Іванова, звинувативши його в отриманні хабара в особливо великому розмірі. Слідство вважає, що Іванов вступив у злочинну змову з третіми особами: справа пов'язана з проведенням підрядних та субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

Раніше видання «Проект» публікувало розслідування про те, як родина Іванова сховала елітну нерухомість майже на 1 млрд рублів. За інформацією видання, родина Іванова володіє будинком площею 1,6 тисячі м² та ділянкою 10 тисяч м² у селищі Успенське у Підмосков'ї. Крім того, видання з'ясувало, що Іванову належить таунхуас на Остоженці площею 300 м².

Також Іванов отримує десятки мільярдів при будівництві будівель у зруйнованому Росією Маріуполі, повідомляв центр «Досьє», зазначаючи в тексті, що окуповані території РФ стали для заступника міністра справжньою золотою житловою. Докладніше про це – у матеріалі «Заступник Шойгу заробляє на зруйнованому Маріуполі десятки мільярдів рублів».

Іванов прославився, захищаючи від чужих очей надмірний достаток прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. На вечірці на честь дня народження своєї дружини заступник міністра прикривав годинник Пєскова від камер — їхня вартість складає близько 6 млн рублів. Це половина доходу Пєскова за рік.

Раніше повідомлялося, що заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова відправили до СІЗО .

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