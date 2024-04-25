Росія виготовила зброї більше, ніж потрібно для ведення війни — Пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Росія виробила зброї понад норми для ведення війни в Україні. Фото: Bild

Обсяги виробленої в Росії зброї вже перевищують потреби для продовження війни проти України. Таким чином, Москва продовжує поповнювати свої склади. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє телеканал N-TV.

Глава відомства зазначив, що після збільшення витрат на озброєння та враховуючи те, що російська економіка стала на «військові рейки», значна частина всієї продукції вже не йде на фронт, а потрапляє на склади.

Натомість Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій російського президента Володимира Путіна. Він переконаний, що Путін може мати плани нових ескалацій.

«Ви можете бути наївними та сказати, що він робить це тільки з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що вона робить це, бо має плани або щось може бути», — зазначив міністр оборони Німеччини.

Раніше повідомлялося, що у Росії анонсували появу зенітно-ракетного комплексу нового покоління.