У деокупованому селі Луганщини зникла пенсіонерка — Лисогор

У деокупованому селі Греківка Луганської області зникла жінка похилого віку – це була єдина мешканка села. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор у прямому ефірі «Еспресо».



«Тиждень тому зникла зі зв'язку жінка, коли наші працівники та поліцейські відвідували людей по домівках, коли розвозили гуманітарну допомогу. У неї поряд там ліс розташований. Продовжуються пошукові дії», — зазначив він.



За словами Лисогора, влада підтримує зв'язок з родичами зниклої жінки, проте поки що ніхто не знає її місцезнаходження.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували населені пункти Луганської області з авіації.