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У РФ заявили про захоплення вогнетривкого заводу в Красногорівці

25 квітня 2024, 16:02

У РФ заявили про захоплення вогнетривкого заводу в Красногорівці

Завод у Красногорівці. Кадр із відео Завод у Красногорівці. Кадр із відео

Війська Росії зайняли вогнетривкий завод у Красногорівці Донецької області, – заявив російський «воєнкор» Олександр Сладков.

На підтвердження своїх слів пропагандист опублікував відео, зняте з дрону. На кадрах видно, як один із російських військових розмахує прапором РФ із вікна промислової будівлі.

«Новини Донбасу» геолокували відео — і справді зафільмовано на Красногорівському вогнетривкому заводі.

За словами Сладкова, завод захопила 5-а бригада 1-го корпусу 8-ї армії Південного військового округу. Він стверджує, що під контролем російських військових перебувають дев'ять великих будівель.

Якщо українським силам не вдасться відтіснити супротивника з території підприємства, це означатиме, що військам РФ вдалося значно просунутися в Красногорівці.

Красногорівський вогнетривкий завод на карті DeepState

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