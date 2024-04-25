Завод у Красногорівці. Кадр із відео

Війська Росії зайняли вогнетривкий завод у Красногорівці Донецької області, – заявив російський «воєнкор» Олександр Сладков.



На підтвердження своїх слів пропагандист опублікував відео, зняте з дрону. На кадрах видно, як один із російських військових розмахує прапором РФ із вікна промислової будівлі.



«Новини Донбасу» геолокували відео — і справді зафільмовано на Красногорівському вогнетривкому заводі.

У РФ заявили про захоплення вогнетривкого заводу в Красногорівці на Донеччині https://t.co/EmrfgZPaAi pic.twitter.com/R5isfr3Nsj — Новини Донбасу (@novostidnua) April 25, 2024

За словами Сладкова, завод захопила 5-а бригада 1-го корпусу 8-ї армії Південного військового округу. Він стверджує, що під контролем російських військових перебувають дев'ять великих будівель.



Якщо українським силам не вдасться відтіснити супротивника з території підприємства, це означатиме, що військам РФ вдалося значно просунутися в Красногорівці.

Красногорівський вогнетривкий завод на карті DeepState