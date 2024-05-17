Сирський: РФ розширила зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів

Росіяни розширили зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів. Фото: Олександр Сирський

Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та намагається змусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, основні зусилля росіяни зосередили на напрямку сіл Стрілеча – Липці та на захопленні Вовчанська з наступним виходом до селища Білий Колодязь та розгортанням наступу до тилу українських військ.

«З цією метою противником було створено та значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ «Північ», до складу якого увійшли бойові частини 6-ї армії, 11-го та 44-го армійських корпусів. Противник почав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, але йому не вдалося прорвати нашу оборону»,– заявив він.

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що в українській армії цсвідомлюють, що попереду тяжкі бої.

«І ворог до цього готується. У таких обставинах ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ стійким утриманням кордонів і позицій. Ударами авіації, ракетних систем, вогнем артилерії та танків повинні завдати йому максимальних втрат, а також створити умови для розгрому діями мобільних штурмових груп і підрозділів атаками у фланг та тил у різних напрямках»,– зазначив Сирський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський відповів, чи дійшли росіяни до перших ліній оборони ЗСУ на Харківщині.