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Рятувальники Лиманського гарнізону витягли собак із занедбаної водойми

17 травня 2024, 10:15

Рятувальники Лиманського гарнізону витягли собак із занедбаної водойми

Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області

Співробітники надзвичайної служби Лиманського гарнізону врятували собак із покинутої водойми, повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області.

Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області

«Вчора до Служби порятунку від небайдужих мешканців міста Лиман надійшло повідомлення про те, що 2 собаки на околицях міста впали в покинуту водойму очисних споруд та не могли самотужки вибратись. По прибутті до місця події рятувальники за допомогою мотузки власними зусиллями дістали пухнастих на суху поверхню»,— йдеться у звіті рятувальників.

Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області

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