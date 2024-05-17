Рятувальники Лиманського гарнізону витягли собак із занедбаної водойми

Співробітники надзвичайної служби Лиманського гарнізону врятували собак із покинутої водойми, повідомляє головне управління ДСНС України в Донецькій області.
Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області
«Вчора до Служби порятунку від небайдужих мешканців міста Лиман надійшло повідомлення про те, що 2 собаки на околицях міста впали в покинуту водойму очисних споруд та не могли самотужки вибратись. По прибутті до місця події рятувальники за допомогою мотузки власними зусиллями дістали пухнастих на суху поверхню»,— йдеться у звіті рятувальників.
Рятувальники Лиманського гарнізону дістали собак із занедбаної водойми. Фото: ДСНС Донецької області
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