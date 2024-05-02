Понад 1000 окупантів та 29 ББМ: у Генштабі розповіли про втрати армії РФ за добу

Збройні сили України за минулу добу, 1 травня, ліквідували 1030 російських окупантів та величезну кількість військової техніки, зокрема, 20 танків та 29 БМП (бойова броньована машина – ред.). Загальні втрати армії РФ в особовому складі з початку повномасштабної війни становили 470 870 військових. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 02.05.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 470870 (+1030) осіб ліквідовано;

танків – 7332 (+20) од.;

бойових броньованих машин – 14096 (+29) од.;

артилерійських систем – 12044 (+20) од.;

РСЗВ – 1053 од.;

засоби ППО – 784 (+4) од.;

літаків – 348 од.;

вертольотів – 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23) од.;

крилаті ракети – 2126 од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 16224 (+49) од.;

спеціальна техніка – 1988 (+8) од.

Зазначимо, що у відомстві зазначено, що на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 39 атак в районах населених пунктів Калинове, Архангельське, Прогрес, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Новопокровське, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.