Росіяни просунулися біля Очеретиного — DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною. Російські війська просунулися в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Про це повідомив український проєкт DeepState.
Також російські війська просунулися в Котлярівці.
Просування військ РФ у Котлярівці. Карта DeepState
Раніше ми писали, що голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону розповів, що у місті Очеретине йде активна фаза війни, у населеному пункті залишається 198 осіб.
Військові аналітики зазначили, що ситуація навколо прориву в Очеретиного показала низку проблем, зокрема, починаючи з некомпетентності деяких спікерів, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, що на тлі візуальної присутності ворога в центрі селища виглядають вкрай помилковими.
Своєю чергою 115-та бригада ЗСУ виступила з відповіддю про важку ситуацію під Очеретиним Донецької області. У бригаді заявили, що не є відповідальними за крах оборони в районі цього населеного пункту.
«Звинувачення хтось винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування», — наголосили у бригаді.