Росіяни просунулися біля Очеретиного — DeepState

Просування військ РФ у районі Очеретиного. Карта DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною. Російські війська просунулися в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Про це повідомив український проєкт DeepState.



Також російські війська просунулися в Котлярівці.

Просування військ РФ у Котлярівці. Карта DeepState

Раніше ми писали, що голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін в ефірі національного телемарафону розповів, що у місті Очеретине йде активна фаза війни, у населеному пункті залишається 198 осіб.



Військові аналітики зазначили, що ситуація навколо прориву в Очеретиного показала низку проблем, зокрема, починаючи з некомпетентності деяких спікерів, які підривають довіру до військово-політичного керівництва заявами, що на тлі візуальної присутності ворога в центрі селища виглядають вкрай помилковими.



Своєю чергою 115-та бригада ЗСУ виступила з відповіддю про важку ситуацію під Очеретиним Донецької області. У бригаді заявили, що не є відповідальними за крах оборони в районі цього населеного пункту.



«Звинувачення хтось винен або не винен встановлює виключно комісія за результатами розслідування», — наголосили у бригаді.