В Белгородской области упала бомба ФАБ-500

В Белгородской области снова упала авиабомба. Фото: Baza

По предварительной информации, ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома на улице Вересковой в посёлке Разумное-54 Белгородского района области. О падении боеприпаса местные жители сообщили в экстренные службы, передает российское издание Baza.

Тяжелая бомба зарылась в землю и не взорвалась. По данным «Базы», пострадавших нет, жителей близлежащих домов планируют эвакуировать, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая.

Официально о падении боеприпаса не сообщалось.

Напомним, чаще всего российская армия «теряет» авиабомбы над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что российские самолеты «уронили» две бомбы за два дня на Белгородскую область. 4 мая в результате нештатного схода ФАБ-500 на Белгород пострадали 7 человек, в том числе ребенок, повреждены 31 дом и 10 авто.