У Росії заарештували ще одного високопосадовця Міноборони

Заарештували начальника управління кадрів Міністерства оборони Росії Юрія Кузнєцова. Проти нього порушено справу за статтею про отримання хабаря в особливо великому розмірі (ч.6 ст. 290 КК РФ),– повідомляє Слідчий комітет РФ.



За матеріалами слідства, у 2021-2023 роках тоді начальник 8-го управління Генерального штабу ЗС РФ Кузнєцов отримав хабар від представників комерційних структур. Під час обшуку будинку у Кузнєцова виявили понад 100 млн у рублях та іноземній валюті, предмети розкоші, колекційний годинник та золоті монети.

Юрій Кузнєцов

На підставі клопотання слідчого Кузнєцову судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.



За повідомленням російського військового телеграм-каналу «Рибарь», затримання Кузнєцова пов'язане із заміною Сергія Шойгу на Андрія Білоусова.



23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. На час розслідування його відправили до СІЗО.