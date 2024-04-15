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У Донецькій області «Лікарі без кордонів» відновлюють роботу мобільних клінік

15 квітня 2024, 14:37

У Донецькій області «Лікарі без кордонів» відновлюють роботу мобільних клінік

Медичний контейнер, який «Лікарі без кордонів» встановили в одному із населених пунктів Донецької області. Мобільна клініка приймає тут пацієнтів раз на тиждень, доки поліклініка перебуває на ремонті. Фото: Mikkel Hørlyck Медичний контейнер, який «Лікарі без кордонів» встановили в одному із населених пунктів Донецької області. Мобільна клініка приймає тут пацієнтів раз на тиждень, доки поліклініка перебуває на ремонті. Фото: Mikkel Hørlyck

Після нещодавнього обстрілу Покровська російськими військами, внаслідок якого постраждали мирні громадяни та було зруйновано офіс «Лікарів без кордонів», організація тимчасово призупинила певну діяльність у регіоні. Наразі «Лікарі без кордонів» відновлюють роботу мобільних клінік у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі організації.

Зазначається, що з моменту різкої ескалації війни у лютому 2022 року команди організують мобільні клініки у найбільш постраждалих населених пунктах. «Лікарі без кордонів» працюють із мобільними клініками у 100 селах поблизу лінії фронту Донецької, Херсонської та Харківської областей. До складу персоналу цих клінік зазвичай входять психотерапевти, психологи, лікарі та соціальні працівники.

«Під час припинення певних видів діяльності «Лікарів без кордонів» у Донецькій області робота бригад швидкої та невідкладної допомоги тривала безперервно. За останні п'ять днів автомобілі швидкої допомоги перевезли 169 пацієнтів між лікарнями різних громад», — йдеться у повідомленні.

На Донеччині організація продовжувала підтримувати лікарні. У відділеннях реанімації та інтенсивної терапії надавали допомогу державним медичним установам під час масованих обстрілів, коли надходить велика кількість поранених.

«У лікарнях Костянтинівки, Краматорська та Ізюму «Лікарі без кордонів» проводять тренінги для медичного персоналу Міністерства охорони здоров'я, який працює поблизу лінії фронту», — заявили в організації.

Команди «Лікарів без кордонів» надають підтримку тим, хто її потребує найбільше. Наразі організація працює у Харківській, Черкаській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

Нагадаємо, раніше у цьому місяці організація «Лікарі без кордонів» призупинила свою роботу на Донеччині через російську атаку на їх офіс у Покровську. Обстріл стався 5 квітня приблизно о 3:15 ранку. Будівля була повністю зруйнована, п'ятеро людей отримали поранення, у тому числі охоронець організації. Через це «Лікарі без кордонів» змушені були тимчасово призупинити свою медичну гуманітарну діяльність у Донецькій області.

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